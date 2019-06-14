КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины признал, что Петр Порошенко нарушил конституцию, сообщило издание ZN.ua . Конституционный суд (КС) Украины признал, что Петр Порошенко нарушил конституцию, сообщило издание

Это произошло, когда бывший президент издал указ о создании нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, уточняется в публикации.

Комиссия была образована в августе 2014 года, а два года спустя Рада приняла документ, в котором новый орган был охарактеризован как "постоянно действующий независимый государственный коллегиальный", членов которого назначает и увольняет глава государства.

Теперь КС признал, что Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, так как не обладал правом создавать подобные структуры, а также формировать их состав.

Суд также решил, что определенный законом статус комиссии не соответствует конституции: учитывая задачи этого органа, управлять его работой должен был кабинет министров.

Издание напоминает, что деятельность комиссии в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами.