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РИА Новости

КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины признал, что Петр Порошенко нарушил конституцию, сообщило издание ZN.ua.
Это произошло, когда бывший президент издал указ о создании нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, уточняется в публикации.
Комиссия была образована в августе 2014 года, а два года спустя Рада приняла документ, в котором новый орган был охарактеризован как "постоянно действующий независимый государственный коллегиальный", членов которого назначает и увольняет глава государства.
Теперь КС признал, что Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, так как не обладал правом создавать подобные структуры, а также формировать их состав.
Суд также решил, что определенный законом статус комиссии не соответствует конституции: учитывая задачи этого органа, управлять его работой должен был кабинет министров.
Издание напоминает, что деятельность комиссии в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами.
"Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп", — подчеркивает автор статьи.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоКонституционный суд УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На Украине есть конституция?... Вот это новость.... После третьего тура в 2004 говорить про конституцию на Украине просто смешно
14 июня, 13:28
Спящий Во Тьме
2800001
Классическая схема - преступник у власти, объявляют это когда делишки сделаны, его прячут и с наглыми рожами трубят о торжестве демократии. Западная коалиция превращает мир в свалку, где все человеческое истребляется. Это хуже фашизма в разы. Печаль.
14 июня, 13:15
Йаххааа!
2100101
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