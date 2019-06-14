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РИА Новости
Саммит ШОС

Страны ШОС продолжат сотрудничество по вопросу контроля над ядерным оружием

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества подтверждают, что продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия, следует из декларации совета глав государств ШОС, принятой после саммита в Бишкеке.
"Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
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