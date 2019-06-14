Страны ШОС продолжат сотрудничество по вопросу контроля над ядерным оружием

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества подтверждают, что продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия, следует из декларации совета глав государств ШОС, принятой после саммита в Бишкеке.