Страны ШОС продолжат сотрудничество по вопросу контроля над ядерным оружием

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества подтверждают, что продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия, следует из декларации совета глав государств ШОС, принятой после саммита в Бишкеке.
"Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.