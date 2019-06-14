ШОС призвала участников СВПД к неукоснительному исполнению обязательств

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран ШОС выступают за реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призывают всех участников сделки к неукоснительному исполнению своих обязательств, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств – членов ШОС.

"Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации документа", - говорится в декларации на сайте Кремля.