ШОС заявила о необходимости сохранить космос свободным от любого оружия

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества подчеркивают необходимость сохранить космическое пространство свободным от любого вида оружия, выступают за исключительно мирное использование космоса, указано в декларации Совета глав государств – членов ШОС.
"Государства-члены констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида и первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в принятой в Бишкеке декларации, текст которой размещен на сайте Кремля.
Отмечено, что страны ШОС также приветствуют работу группы правительственных экспертов ООН. Она направлена на рассмотрение и предоставление рекомендаций "относительно субстантивных элементов имеющего обязательную юридическую силу международного инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, устанавливающего в том числе надежные гарантии неразмещения первыми оружия в космосе".
В Бишкеке в пятницу проходит саммит ШОС. В нем принимают участие главы всех стран-участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана, а также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.