ШОС заявила о необходимости сохранить космос свободным от любого оружия

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества подчеркивают необходимость сохранить космическое пространство свободным от любого вида оружия, выступают за исключительно мирное использование космоса, указано в декларации Совета глав государств – членов ШОС.

"Государства-члены констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида и первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в принятой в Бишкеке декларации, текст которой размещен на сайте Кремля.

Отмечено, что страны ШОС также приветствуют работу группы правительственных экспертов ООН. Она направлена на рассмотрение и предоставление рекомендаций "относительно субстантивных элементов имеющего обязательную юридическую силу международного инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, устанавливающего в том числе надежные гарантии неразмещения первыми оружия в космосе".