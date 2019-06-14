Лидеры ШОС выступили за повышение эффективности ВТО

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества выступают за повышение эффективности Всемирной торговой организации, в том числе по реагированию на современные вызовы глобальной торговли, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов ШОС.