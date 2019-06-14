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РИА Новости
Саммит ШОС

Лидеры ШОС выступили за повышение эффективности ВТО

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества выступают за повышение эффективности Всемирной торговой организации, в том числе по реагированию на современные вызовы глобальной торговли, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены отметили, что ВТО остается ключевой организацией для обсуждения многосторонней торговой повестки дня и выработки многосторонних правил международной торговли. Подтверждая приверженность фундаментальным принципам и правилам ВТО, государства-члены выступают за наращивание усилий в целях повышения эффективности Организации, в том числе по обеспечению способности ВТО своевременно и действенно реагировать на современные вызовы глобальной торговле", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
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