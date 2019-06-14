Страны ШОС обеспокоены последствиями высыхания Аральского моря

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества выразили озабоченность последствиями продолжающегося высыхания Аральского моря и отметили важность активизации взаимодействия с ООН для решения проблемы, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита.
Как отмечается в документе, который опубликован на сайте Кремля, страны ШОС считают важной и актуальной задачей рациональное развитие и эффективное управление водными ресурсами, что имеет особое значение для сохранения окружающей среды, экосистем и биоразнообразия, достижения социальных целей устойчивого развития.
16 апреля, 19:45Остановить пустыню. Фермеры нашли способ спасти Аральское мореАральское море стремительно высыхает, но жители окрестных сел не теряют надежду его спасти. Фермер Бахыт и другие селяне строят "зеленую стену" из саксаулов, чтобы остановить пустыню, которая подобралась к их домам уже совсем близко.
Лидеры стран ШОС поприветствовали принятие резолюции ГА ООН "Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития", 2018–2028 годы", призванной содействовать координации и повышению эффективности предпринимаемых мер и шагов в этом направлении.
"Они выразили озабоченность масштабными последствиями продолжающегося высыхания Аральского моря и отметили важность активизации взаимодействия с ООН, заинтересованными странами и структурами в решении данной проблемы", - говорится в декларации.