Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T12:32Z
https://ria.ru/20190614/1555567629.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149628/39/1496283946_0:107:1544:975_1036x0_80_0_0_aedac06da848c8db8f6ee4d416afc428.jpg
РИА Новости
Саммит ШОС

Страны ШОС обеспокоены последствиями высыхания Аральского моря

Вчера, 12:32
1595
CC0 / Staecker / Two abandoned ships in the former Aral Sea, near Aral, KazakhstanКорабль на высохшем дне Аральского моря
Корабль на высохшем дне Аральского моря
CC0 / Staecker / Two abandoned ships in the former Aral Sea, near Aral, Kazakhstan
Корабль на высохшем дне Аральского моря. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества выразили озабоченность последствиями продолжающегося высыхания Аральского моря и отметили важность активизации взаимодействия с ООН для решения проблемы, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита.
Как отмечается в документе, который опубликован на сайте Кремля, страны ШОС считают важной и актуальной задачей рациональное развитие и эффективное управление водными ресурсами, что имеет особое значение для сохранения окружающей среды, экосистем и биоразнообразия, достижения социальных целей устойчивого развития.
Остановить пустыню. Фермеры нашли способ спасти Аральское море
16 апреля, 19:45
Остановить пустыню. Фермеры нашли способ спасти Аральское мореАральское море стремительно высыхает, но жители окрестных сел не теряют надежду его спасти. Фермер Бахыт и другие селяне строят "зеленую стену" из саксаулов, чтобы остановить пустыню, которая подобралась к их домам уже совсем близко.
Лидеры стран ШОС поприветствовали принятие резолюции ГА ООН "Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития", 2018–2028 годы", призванной содействовать координации и повышению эффективности предпринимаемых мер и шагов в этом направлении.
"Они выразили озабоченность масштабными последствиями продолжающегося высыхания Аральского моря и отметили важность активизации взаимодействия с ООН, заинтересованными странами и структурами в решении данной проблемы", - говорится в декларации.
910000
Обсудить 1
Саммит ШОСШОСООНВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Лента
новостей
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Сборка моделей автомобилей Мазда во Владивостоке. Архивное фото
В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища
Буквы М у входа на станцию московского метро
В Москве "заминировали" четыре станции метро
В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
Пензенский губернатор призвал к мирному решению конфликта в Чемодановке
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте
12:09В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
12:09Лидеры СВМДА призвали помочь Афганистану в борьбе с наркотрафиком
12:08Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов
12:07Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
Лента новостейМолния