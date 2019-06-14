Страны ШОС обеспокоены последствиями высыхания Аральского моря

Остановить пустыню. Фермеры нашли способ спасти Аральское море Аральское море стремительно высыхает, но жители окрестных сел не теряют надежду его спасти. Фермер Бахыт и другие селяне строят "зеленую стену" из саксаулов, чтобы остановить пустыню, которая подобралась к их домам уже совсем близко.