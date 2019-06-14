Условием мира в Сирии является сохранение ее суверенитета, заявили в ШОС

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры ШОС подтверждают позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии через диалог на основе обеспечения суверенитета САР, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Государства-члены подтвердили общую позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны", - говорится в тексте декларации.