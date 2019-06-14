Страны ШОС будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, продолжат регулярные совместные антитеррористические учения, говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств–членов ШОС.

Кроме того, страны ШОС продолжат проведение регулярных совместных военных командно-штабных антитеррористических учений "Мирная миссия" и аналогичных мероприятий по линии компетентных органов. Подчеркивается, что в этой связи они отметили итоги совместной пограничной операции "Единство-2018", прошедшей с 20 июля по 20 октября 2018 года.