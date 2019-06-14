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РИА Новости
Саммит ШОС

Страны ШОС будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Флаг с эмблемой саммита ШОС
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, продолжат регулярные совместные антитеррористические учения, говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств–членов ШОС.
"Государства-члены и далее будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности крупных мероприятий, а также по подготовке кадров в целях повышения потенциала вооруженных сил и компетентных органов государств-членов ШОС", - говорится в декларации, которая опубликована на сайте Кремля.
Шанхайская организация сотрудничества
Вчера, 10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Кроме того, страны ШОС продолжат проведение регулярных совместных военных командно-штабных антитеррористических учений "Мирная миссия" и аналогичных мероприятий по линии компетентных органов. Подчеркивается, что в этой связи они отметили итоги совместной пограничной операции "Единство-2018", прошедшей с 20 июля по 20 октября 2018 года.
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