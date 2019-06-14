Мать найденной в квартире в Москве девочки ограничили в родительских правах

© Фото : ГСУ СК России по г. Москве Мать, оставившая ребенка одного в квартире в Москве

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Головинский суд Москвы по объединенному иску прокуратуры и органов опеки ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, оставившую свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.

"Суд решил ограничить Гаращенко в родительских правах и передать её несовершеннолетнюю дочь на попечение отделу социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково. Кроме того, суд решил до совершеннолетия ребенка взыскивать с Гаращенко алименты на содержание в размере 1/4 от всех видов заработка", - рассказала пресс-секретарь.

Ранее с исками о лишении Гаращенко родительских прав в суд обратились отдел социальной защиты населения района Левобережный и Головинская межрайонная прокуратора Москвы, позже они были объединены в одно дело.

В начале мая суд продлил арест женщины на третий месяц, до 18 июня. Обвиняемая не участвовала в том слушании, поскольку находилась в больнице имени Сербского для проведения стационарной психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела, ее интересы в суде представлял адвокат.

Ребенка обнаружили 10 марта в захламленной квартире в Москве. Девочка плакала, украшение у нее на шее вросло в кожу. Сообщалось, что она не владеет социальными навыками, но позже выяснилось, что некоторые навыки у нее все же есть, она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт, смеется, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам.