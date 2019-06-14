В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Минфин РФ пока не видел предложений главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса о введении в России углеродного налога, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Я его не видел", - сказал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос о позиции министерства по предложению Чубайса.

Глава "Роснано" в интервью РИА Новости ранее заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Однако многие эксперты раскритиковали идею, в частности глава РСПП Александр Шохин заявил РИА Новости, что введение отдельного углеродного налога увеличит фискальную нагрузку, - что противоречит решению правительства о фиксации налоговых условий для бизнеса в РФ на ближайшие шесть лет.