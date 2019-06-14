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РИА Новости

В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога

Вчера, 11:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Минфин РФ пока не видел предложений главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса о введении в России углеродного налога, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
"Я его не видел", - сказал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос о позиции министерства по предложению Чубайса.
Президент РСПП Александр Шохин
13 июня, 10:07
Вопрос платы за выбросы можно решить без углеродного налога, заявил Шохин
Глава "Роснано" в интервью РИА Новости ранее заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Однако многие эксперты раскритиковали идею, в частности глава РСПП Александр Шохин заявил РИА Новости, что введение отдельного углеродного налога увеличит фискальную нагрузку, - что противоречит решению правительства о фиксации налоговых условий для бизнеса в РФ на ближайшие шесть лет.
Кроме того, по словам Шохина, вопрос выплат за выбросы можно решить в рамках действующих платежей.
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Алексей СазановРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФРоснаноАлександр ШохинАнатолий ЧубайсРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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