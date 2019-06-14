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РИА Новости
Саммит ШОС

Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подписали 22 совместных документа, передает корреспондент РИА Новости.
Главным из них стала Бишкекская декларация. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, "в ней отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС".
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Вчера, 10:08
Открытость сделала ШОС привлекательной для стран, заявил президент Киргизии
Также подписано решение об утверждении рабочего плана на 2019-2020 годы по реализации пунктов программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС, решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств организации, дорожная карта дальнейших действий контактной группы "ШОС - Афганистан". Последний документ, как ранее сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, направлен на урегулирование ситуации в Афганистане и на поддержку правительства этой республики в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
Помимо этого главы государств подписали пакет документов по укреплению сотрудничества внутри ШОС в различных сферах и по взаимодействию организации с другими международными институтами.
Шанхайская организация сотрудничества
Вчера, 10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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Саммит ШОСШОСБишкекВ мире
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