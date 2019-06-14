В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США, прежде чем отправлять эсминец в Оманский залив, должны вести переговоры на площадке Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В четверг Центральное командование США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток, сообщило, что направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры.

В беседе с РИА Новости Красов отметил, что США "не впервые примеряют на себя роль жандарма" и любят "развешивать различные ярлыки на государства, которые проводят самостоятельную независимую политику". Также депутат не согласился с тем, что Иран ответственен за те действия, в которых его обвиняют, и посоветовал обратиться в Совет Безопасности ООН. По его словам, прежде чем выдвигать обвинения, нужно расследовать инцидент.

"Соединённые Штаты Америки, не дожидаясь вот этих действий, все эти одежды по очереди надевают - и мировой жандарм, и мировой судья, и, скажем так, мировой критик, - примеряют на себя мантию ответственного за миропорядок. Это недопустимо: какой бы исключительной страна ни представлялась, но этого права исключительности и вершителя мировых судеб у США нет. Есть международные организации, и за столом переговоров этих международных организаций необходимо все вопросы решить в рамках международного права", - заявил депутат.

"Теперь, примерив мантию мирового жандарма, США делают попытки отправить корабли военно-морских сил США в тот залив, который лежит далеко от берегов Соединенных Штатов. Можно только порекомендовать американским коллегам, что есть международное право, и любое государство не должно вмешиваться в дела другого государства. Нельзя обвинить другое государство просто вот так, развешивая ярлыки", - добавил Красов.

По некоторым данным, в Оманском заливе имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.