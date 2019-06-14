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РИА Новости

США направляют в Оманский залив ракетный эсминец

01:18
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США направляют в Оманский залив ракетный эсминец Mason (DDG 87) после атаки на танкеры, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Накануне иранские и арабские СМИ сообщили о нападении на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По неофициальным данным, из-за торпедной атаки на судах произошли взрывы и пожар. Членов экипажа Front Altair эвакуировали в Иран. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран.
В заявлении командования говорится, что 21 моряк с танкера Kokuka Courageous по-прежнему находится на борту другого американского эсминца Bainbridge.

"Мы не потерпим никакого вмешательства в действия корабля ВМС США Bainbridge", — подчеркнули в CENTCOM.

Также в командовании добавили, что война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США и мирового сообщества, но американцы и их союзники готовы защищать свободу судоходства и торговли в регионе.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры безосновательны. Официальный представитель ведомства Аббас Мусави отметил, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и в кратчайшее время пришел на помощь потерпевшим бедствие морякам, а сам инцидент вызывает тревогу.
"По-видимому, для господина Помпео и для других американских чиновников самое простое дело – обвинить Иран в подозрительном инциденте с нефтяными танкерами", — заявил он.
Корабль Mason (DDG 87) — эсминец класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением, включающим и ракеты Tomahawk.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеЦентральное командование ВС СШАСШАВ мире
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Vlad Unfamiliar
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Common Cynic
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