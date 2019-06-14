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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований

11:23
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСобор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Только 9% от обещанных пожертвований внесли на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел крупный пожар, сообщает радиостанция France Info.
По данным радиостанции, из обещанных 850 миллионов евро были внесены всего 80 миллионов. В основном внесли пожертвования частные лица.
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
5 июня, 10:56
Парижанам посоветовали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме
Крупнейшие доноры, такие как семья Арно и ее группа компаний LVM, а также миллиардер Франсуа-Анри Пино, будут перечислять средства частями исходя из сметы. Арно обещали на восстановление собора 200 миллионов евро, а Пино - 100 миллионов евро.
В то же время некоторые муниципалитеты и частные лица уже предупредили, что отказываются от своих обещаний с учетом успеха кампаний по сбору средств для собора.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
Нотр-Дам после пожара
© AFP 2019 / Bertrand Guay

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

Парижане у собора Нотр-Дам-де-Пари, где произошел пожар. 16 апреля 2019
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© AP Photo / Christophe Ena

В операции принимали участие около 400 пожарных.

Собор Парижской Богоматери после пожара
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

Фасад собора Парижской Богоматери после пожара
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Yves Herman

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
© REUTERS / Benoit Tessier

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

Собор Парижской Богоматери после пожара
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

Собор Парижской Богоматери после пожара
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

Собор Парижской Богоматери после пожара
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
© AP Photo / Christophe Ena

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Люди на набережной напротив собора Парижской Богоматери после пожара
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

Собор Парижской Богоматери после пожара
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Benoit Tessier

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
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