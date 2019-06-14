АТОР: иностранцы стали активнее посещать Россию после ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спустя год после ЧМ-2018 российские туроператоры отмечают положительную динамику на въездном рынке страны, конкретные итоги обещают подвести после окончания высокого летнего сезона 2019 года, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Чемпионат мира по футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля прошлого года. "После проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году мы видим явное оживление на российском въездном туристическом рынке. Причем активизировались не только азиатские рынки, но и европейские", - сказала Ломидзе.
По ее словам, предварительные итоги сезона можно будет подвести в июне, а окончательные - в сентябре. "Но очевидно, что в прошлом году не было такого количества туристических групп в Москве или в Санкт-Петербурге", - прокомментировала ситуацию Ломидзе.
Она отметила, что эти российские города, как и прогнозировалось, в первую очередь ощутили на себе отдачу от мундиаля именно год спустя.
Представитель АТОР обратила внимание, что итоги влияния ЧМ-2018 на туристический рынок России будут подводиться не к годовщине этого события, а по результатам всего высокого летнего сезона, так как в этом случае они будут наиболее релевантны.
"На оживление въездного турпотока в Россию повлиял отложенный спрос, реклама самого ЧМ-2018 и "сарафанное" радио. Сказалось и то, что для футбольных болельщиков в 2018 году действовал безвизовый режим по карте Fan ID, - уточнила Майя Ломидзе. - Туроператоры отмечали, что поток деловых туристов из Европы в среднем вырос на 10%. Так, до конца года бизнесмены охотно пользовались возможностью безвизового въезда в нашу страну по паспортам болельщиков".
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