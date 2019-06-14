Роухани: действия США представляют угрозу стабильности Ближнего Востока

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Действия США представляют серьезную угрозу стабильности в регионе Ближнего и Среднего Востока, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные структуры и правила и используя свои экономические, финансовые и военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет серьезную угрозу стабильности в регионе и мире", - сказал Роухани на заседании совета глав государств ШОС.
Саммит ШОС проходит 13-14 июня в Бишкеке.
В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).