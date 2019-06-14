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РИА Новости
Саммит ШОС

Роухани: действия США представляют угрозу стабильности Ближнего Востока

10:44
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Действия США представляют серьезную угрозу стабильности в регионе Ближнего и Среднего Востока, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные структуры и правила и используя свои экономические, финансовые и военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет серьезную угрозу стабильности в регионе и мире", - сказал Роухани на заседании совета глав государств ШОС.
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Саммит ШОС проходит 13-14 июня в Бишкеке.
В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
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Саммит ШОСХасан РоуханиСредний ВостокБлижний ВостокСШАВ мире
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