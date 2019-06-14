Путин предупредил о последствиях выхода Вашингтона из сделки по Ирану

БИШКЕК, 14 июн — РИА Новости. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия, заявил Владимир Путин.
Россия как председатель в ШОС намерена добиваться от участников СВПД выполнения взятых ими на себя обязательств, подчеркнул он.
"Считаем такой путь единственно логичным и правильным", — добавил Путин.
В Бишкеке в пятницу проходит саммит ШОС. В нем принимают участие главы всех стран-участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.
11 июня, 15:18Рябков назвал способ сохранить договоренности по СВПД
Ядерная сделка с Ираном
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома и приняли СВПД, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
В мае прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает все санкции против Тегерана. В том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Спустя ровно год Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов решить возникшие проблемы.