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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин предупредил о последствиях выхода Вашингтона из сделки по Ирану

10:21
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. 14 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. 14 июня 2019
БИШКЕК, 14 июн — РИА Новости. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия, заявил Владимир Путин.
Россия как председатель в ШОС намерена добиваться от участников СВПД выполнения взятых ими на себя обязательств, подчеркнул он.

"Считаем такой путь единственно логичным и правильным", — добавил Путин.

В Бишкеке в пятницу проходит саммит ШОС. В нем принимают участие главы всех стран-участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.
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Ядерная сделка с Ираном

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома и приняли СВПД, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
В мае прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает все санкции против Тегерана. В том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Спустя ровно год Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов решить возникшие проблемы.
Шанхайская организация сотрудничества
10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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Саммит ШОСВыход США из ядерной сделки по ИрануШОСВладимир ПутинРоссияВ мире
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