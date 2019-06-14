Путин пригласил участников саммита ШОС в Россию на 75-летие Победы

Президент РФ Владимир Путин во время военного парада в честь Победы. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время военного парада в честь Победы

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил участников саммита ШОС на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

"Мы в России придаём большое значение сохранению памяти и исторической правды об этом величайшем и трагическом событии 20 века. Планируем, в том числе вместе с партнерами по Содружеству Независимых Государств, организовать масштабную программу торжественных мероприятий. И предлагаем всем представленным здесь государствам принять участие в этой работе", - заявил Путин на заседании совета ШОС.

Он выразил уверенность, что к данной работе мог бы подключиться молодежный совет ШОС, и пригласил всех участников саммита на празднование в Москву.

"Будем рады видеть вас, уважаемые коллеги, в ходе этих мероприятий, в том числе и во время празднования юбилея Победы в Москве", - сказал российский лидер.