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РИА Новости
Саммит ШОС

Открытость сделала ШОС привлекательной для стран, заявил президент Киргизии

10:08
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков . Архивное фото
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Открытость Шанхайской Организации Сотрудничества делает ее привлекательной для других государств, заявил в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
“Открытость нашей организации делает ее привлекательной. С каждым годом расширяется ареал ШОС”, - сказал киргизский лидер на саммите глав стран-участниц организации в Бишкеке.
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По словам Жээнбекова, в условиях меняющейся международной обстановки, ШОС “демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия”.
“Каждое государство имеет свой голос и решение принимается согласованно. Мы вместе формируем центр принятия согласованных, ответственных и значимых решений в Евразии. Занимая огромное пространство в Евразии – следуя принципам хартии ШОС, шанхайскому духу, ШОС сможет в будущем стать платформой для построения многополярного мира”, - подчеркнул глава Киргизии.
По мнению Жээнбекова, прошедший год продемонстрировал незыблемость основных принципов ШОС., показал пример взаимопонимания и сплоченности, формируя новый облик международной организации. “Он полностью соответствует общепризнанным целям и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и других документах ООН”, - подытожил президент.
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Саммит ШОССооронбай ЖээнбековШОСБишкекКиргизияВ мире
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