Открытость сделала ШОС привлекательной для стран, заявил президент Киргизии

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Открытость Шанхайской Организации Сотрудничества делает ее привлекательной для других государств, заявил в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
“Открытость нашей организации делает ее привлекательной. С каждым годом расширяется ареал ШОС”, - сказал киргизский лидер на саммите глав стран-участниц организации в Бишкеке.
По словам Жээнбекова, в условиях меняющейся международной обстановки, ШОС “демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия”.
“Каждое государство имеет свой голос и решение принимается согласованно. Мы вместе формируем центр принятия согласованных, ответственных и значимых решений в Евразии. Занимая огромное пространство в Евразии – следуя принципам хартии ШОС, шанхайскому духу, ШОС сможет в будущем стать платформой для построения многополярного мира”, - подчеркнул глава Киргизии.
По мнению Жээнбекова, прошедший год продемонстрировал незыблемость основных принципов ШОС., показал пример взаимопонимания и сплоченности, формируя новый облик международной организации. “Он полностью соответствует общепризнанным целям и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и других документах ООН”, - подытожил президент.