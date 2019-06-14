Открытость сделала ШОС привлекательной для стран, заявил президент Киргизии

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Открытость Шанхайской Организации Сотрудничества делает ее привлекательной для других государств, заявил в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

“Открытость нашей организации делает ее привлекательной. С каждым годом расширяется ареал ШОС”, - сказал киргизский лидер на саммите глав стран-участниц организации в Бишкеке.

По словам Жээнбекова, в условиях меняющейся международной обстановки, ШОС “демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия”.

“Каждое государство имеет свой голос и решение принимается согласованно. Мы вместе формируем центр принятия согласованных, ответственных и значимых решений в Евразии. Занимая огромное пространство в Евразии – следуя принципам хартии ШОС, шанхайскому духу, ШОС сможет в будущем стать платформой для построения многополярного мира”, - подчеркнул глава Киргизии.