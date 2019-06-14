Путин прокомментировал ситуацию в Сирии

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Процесс политического урегулирования в Сирии продвигается, сейчас надо обеспечить полную ликвидацию террористических очагов в Идлибе и наращивать гуманитарную помощь, заявил президент России Владимир Путин.
"Реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии. Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству, боевики террористических формирований потерпели поражение", - заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
По его словам, сейчас под контроль Дамаска вернулась большая часть территории страны.
"Продвигается процесс политического урегулирования, идет работа над формированием конституционного комитета. Сейчас первоочередная задача - обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов, прежде всего в Идлибе, параллельно - наращивать объемы гуманитарной помощи и содействие экономическому восстановлению Сирии со стороны международного сообщества", - подчеркнул российский лидер.