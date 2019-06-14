Путин прокомментировал ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Процесс политического урегулирования в Сирии продвигается, сейчас надо обеспечить полную ликвидацию террористических очагов в Идлибе и наращивать гуманитарную помощь, заявил президент России Владимир Путин.

"Реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии. Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству, боевики террористических формирований потерпели поражение", - заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, сейчас под контроль Дамаска вернулась большая часть территории страны.