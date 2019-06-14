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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин прокомментировал ситуацию в Сирии

10:06
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Процесс политического урегулирования в Сирии продвигается, сейчас надо обеспечить полную ликвидацию террористических очагов в Идлибе и наращивать гуманитарную помощь, заявил президент России Владимир Путин.
"Реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии. Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству, боевики террористических формирований потерпели поражение", - заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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По его словам, сейчас под контроль Дамаска вернулась большая часть территории страны.
"Продвигается процесс политического урегулирования, идет работа над формированием конституционного комитета. Сейчас первоочередная задача - обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов, прежде всего в Идлибе, параллельно - наращивать объемы гуманитарной помощи и содействие экономическому восстановлению Сирии со стороны международного сообщества", - подчеркнул российский лидер.
Шанхайская организация сотрудничества
10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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