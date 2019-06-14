Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T10:00Z
https://ria.ru/20190614/1555560538.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155554/27/1555542772_0:95:913:609_1036x0_80_0_0_dcca4c84484bc7791dc9050bd0ea81d0.jpg
РИА Новости

Сенатор прокомментировал решение США направить эсминец в Оманский залив

10:00
506
© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Решение США направить в Оманский залив ракетный эсминец чревато серьёзными негативными последствиями, что не может не беспокоить Россию, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.
"Это шаг, как и любые шаги по повышению военного присутствия США в этом регионе, не могут не беспокоить Россию. Такое решение чревато большими и долгосрочными негативными последствиями", - сказал сенатор.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
Кисляк полагает, что ситуация в Оманском заливе может быть вынесена на обсуждение Совбеза ООН заинтересованными сторонами.
Зампред комитета СФ отметил, что в сложившейся ситуации международное сообщество должно спокойно и объективно разобраться в происходящем.
"Сейчас такое беспристрастное, объективное разбирательство, а не реакция на вброшенные фотографии непонятного происхождения - это крайне важно", - заявил сенатор.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. США обвинили в произошедшем Иран.
В Тегеране опровергли свою причастность к инциденту. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.
В Москве призвали все стороны к снижению напряженности в регионе, в первую очередь вокруг Ирана. В МИД России заявили, что нужно провести расследование инцидента и дождаться его итогов, и призвали не делать скоропалительных выводов. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, инцидент с танкерами в Оманском заливе является отражением остроты ситуации в регионе.
1400011
Обсудить 0
Сергей КислякСовет Федерации РФСовет Безопасности ООНМоскваРоссияИнцидент с танкерами в Оманском заливеСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке
Путин прокомментировал ситуацию в Сирии
РИА
Новости
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Источник в МИД России прокомментировал обвинения Ирана в атаке на танкеры
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в районе польского города Моронг
В Польше назвали расходы на увеличение военного присутствия США чрезмерными
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Турция пообещала ответные меры в случае введения США санкций из-за С-400
Лента
новостей
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. 14 июня 2019
Путин предупредил о последствиях выхода Вашингтона из сделки по Ирану
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Турция осудила нападение на танкеры в Оманском заливе
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Оператор пострадавшего в Оманском заливе танкера отрицает атаку торпедами
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: действия США представляют угрозу стабильности Ближнего Востока
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Японии прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе
Паспорта граждан ДНР и России
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Звонок по мобильному телефону
Сбербанк решил проблему подмены мошенниками его номеров
Касым-Жомарт Токаев
Токаев считает причиной митингов в Казахстане бедность
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
11:26Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
11:25СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты
11:23На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
11:22В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
11:21В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
11:18Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
11:17Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
Лента новостейМолния