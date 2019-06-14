Сенатор прокомментировал решение США направить эсминец в Оманский залив

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Решение США направить в Оманский залив ракетный эсминец чревато серьёзными негативными последствиями, что не может не беспокоить Россию, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

"Это шаг, как и любые шаги по повышению военного присутствия США в этом регионе, не могут не беспокоить Россию. Такое решение чревато большими и долгосрочными негативными последствиями", - сказал сенатор.

Кисляк полагает, что ситуация в Оманском заливе может быть вынесена на обсуждение Совбеза ООН заинтересованными сторонами.

Зампред комитета СФ отметил, что в сложившейся ситуации международное сообщество должно спокойно и объективно разобраться в происходящем.

"Сейчас такое беспристрастное, объективное разбирательство, а не реакция на вброшенные фотографии непонятного происхождения - это крайне важно", - заявил сенатор.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. США обвинили в произошедшем Иран.

В Тегеране опровергли свою причастность к инциденту. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.