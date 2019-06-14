В Забайкалье сотрудники Росгвардии спасли четырех человек из горящего дома

Экипаж вневедомственной охраны ОВО по Борзинскому району, состоящий из прапорщика Евгения Веселкова и сержанта Алексея Абдулина. Архивное фото

Экипаж вневедомственной охраны ОВО по Борзинскому району, состоящий из прапорщика Евгения Веселкова и сержанта Алексея Абдулина

© Фото : пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю Экипаж вневедомственной охраны ОВО по Борзинскому району, состоящий из прапорщика Евгения Веселкова и сержанта Алексея Абдулина

ЧИТА, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны в городе Борзя Забайкальского края спасли четырех человек из горящего дома, сообщила пресс-служба регионального управления войск национальной гвардии РФ.

По данным пресс-службы, проезжая по Нагорной улице города Борзя, росгвардейцы увидели горящий частный дом. Вызвав пожарных, сотрудники группы задержания зашли за ограду и увидели в окнах двух маленьких девочек.

"Стражи порядка вошли в объятое огнем и дымом здание и на веранде увидели спящую женщину, ее сразу же вывели на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Прапорщик Евгений Веселков и сержант Алексей Абдулин вернулись в дом, но огонь уже сильно охватил веранду, преградив путь росгвардейцам. "Тогда сотрудники вневедомственной охраны приняли решение спасать находившихся в доме людей через окно. Они выдавили стеклопакет и вытащили на улицу двух детей в возрасте четырех и девяти лет и еще одну женщину", - добавили в пресс-службе.