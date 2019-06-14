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РИА Новости

В Забайкалье сотрудники Росгвардии спасли четырех человек из горящего дома

09:38
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© Фото : пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краюЭкипаж вневедомственной охраны ОВО по Борзинскому району, состоящий из прапорщика Евгения Веселкова и сержанта Алексея Абдулина
Экипаж вневедомственной охраны ОВО по Борзинскому району, состоящий из прапорщика Евгения Веселкова и сержанта Алексея Абдулина
© Фото : пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю
Экипаж вневедомственной охраны ОВО по Борзинскому району, состоящий из прапорщика Евгения Веселкова и сержанта Алексея Абдулина. Архивное фото
ЧИТА, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны в городе Борзя Забайкальского края спасли четырех человек из горящего дома, сообщила пресс-служба регионального управления войск национальной гвардии РФ.
По данным пресс-службы, проезжая по Нагорной улице города Борзя, росгвардейцы увидели горящий частный дом. Вызвав пожарных, сотрудники группы задержания зашли за ограду и увидели в окнах двух маленьких девочек.
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"Стражи порядка вошли в объятое огнем и дымом здание и на веранде увидели спящую женщину, ее сразу же вывели на свежий воздух", - говорится в сообщении.
Прапорщик Евгений Веселков и сержант Алексей Абдулин вернулись в дом, но огонь уже сильно охватил веранду, преградив путь росгвардейцам. "Тогда сотрудники вневедомственной охраны приняли решение спасать находившихся в доме людей через окно. Они выдавили стеклопакет и вытащили на улицу двух детей в возрасте четырех и девяти лет и еще одну женщину", - добавили в пресс-службе.
К этому моменту прибыли пожарные и начали тушить дом. Как выяснилось позже, никто из спасенных не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
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