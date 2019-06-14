Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей "кретинами" и "идиотами"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле, рассказали психиатры, опрошенные РИА Новости.

Ранее сообщалось , что телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" — медицинский и определяет "степень умственной отсталости". Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот". Это вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики.

"По сути да. <...> Идиотия это же не оскорбительное. Это в современной терминологии, в современной классификации она отсутствует. А в классификации, которая была принята при Советском Союзе, она была", — сказал детский психиатр Алексей Каротам.

По его словам, это болезнь, но сейчас очень многие "делают вид, как страусы. Я вот голову засунул и не буду замечать ничего вокруг", как будто если не называть болезнь болезнью, она перестает существовать. Он подчеркнул, что вещи нужно называть своими именами.

С коллегой согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов. "Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость <...> может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины идиот, имбецил или олигофрен являются вполне научными", — сказал он.

По словам врача, кретинизм — также медицинский термин. Он выразил сожаление по поводу того, что зачастую бытовое использование слов не соответствует научному использованию. В пример специалист привел слово "бред" — это научное понятие, но в разговоре его часто используют как синонимичное слову "глупость".

"Эти слова пришли из науки в жизнь, получили собственное содержание и собственное звучание, совершенно не соответствующее тому, что есть в науке. И ими пользуются, как правило, в бытовой или разговорной речи", — добавил Тарасов.