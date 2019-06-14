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РИА Новости

Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей "кретинами" и "идиотами"

09:36
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле, рассказали психиатры, опрошенные РИА Новости.
Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" — медицинский и определяет "степень умственной отсталости". Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот". Это вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики.
"По сути да. <...> Идиотия это же не оскорбительное. Это в современной терминологии, в современной классификации она отсутствует. А в классификации, которая была принята при Советском Союзе, она была", — сказал детский психиатр Алексей Каротам.
Елена Малышева
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По его словам, это болезнь, но сейчас очень многие "делают вид, как страусы. Я вот голову засунул и не буду замечать ничего вокруг", как будто если не называть болезнь болезнью, она перестает существовать. Он подчеркнул, что вещи нужно называть своими именами.
С коллегой согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов. "Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость <...> может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины идиот, имбецил или олигофрен являются вполне научными", — сказал он.
По словам врача, кретинизм — также медицинский термин. Он выразил сожаление по поводу того, что зачастую бытовое использование слов не соответствует научному использованию. В пример специалист привел слово "бред" — это научное понятие, но в разговоре его часто используют как синонимичное слову "глупость".

"Эти слова пришли из науки в жизнь, получили собственное содержание и собственное звучание, совершенно не соответствующее тому, что есть в науке. И ими пользуются, как правило, в бытовой или разговорной речи", — добавил Тарасов.

Он также отметил, что Малышева подняла очень сложную, болезненную тему. Также психиатр подчеркнул, что аутизм и идиотия — это два разных заболевания.
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1081137550
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Малышева потеряла связь с реальностью. Настолько ушла в свой мир, что абсолютно перестала отдавать отчёт своим словам. Мне кажется старость и звездомания сделали своё дело. Ей бы впору заняться подготовкой на свою роль какой нть красивой и умной девчонки из мед училища и смело уйти на покой. ИМХО.
14 июня, 09:43
Ryskin Andy
32000037
Ну это признак развития общества, когда они даже не понимают слова которые используют в обиходе, то что это медицинские термины никто и не задумался, хотя очевидно, и в этом нет ничего обидного, это факт.
14 июня, 09:39
ХоХочу официально заявить, что
50002011
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