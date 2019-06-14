Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

В частности, телеведущая предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что этот термин является медицинским и определяет степень умственной отсталости. Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот".

Помимо этого, в эфире Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.

Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики.

"Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация "Аутизм — Регионы" выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью", — говорится в заявлении организации в Facebook

Ассоциация также опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктора медицинских наук Анны Портновой, которая подчеркнула, что термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.

Малышева неоднократно попадала в различные скандалы, связанные с программой "Жить Здорово". Ее высказывания и исследования в эфире несколько раз становились причиной судебных исков к Первому каналу.