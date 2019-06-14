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РИА Новости

Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"

00:38
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
В частности, телеведущая предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что этот термин является медицинским и определяет степень умственной отсталости. Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот".
Елена Малышева
6 июня, 05:23
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Помимо этого, в эфире Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.
Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики.
"Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация "Аутизм — Регионы" выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью", — говорится в заявлении организации в Facebook.
Ассоциация также опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктора медицинских наук Анны Портновой, которая подчеркнула, что термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.
Малышева неоднократно попадала в различные скандалы, связанные с программой "Жить Здорово". Ее высказывания и исследования в эфире несколько раз становились причиной судебных исков к Первому каналу.
Последний случай произошел в начале апреля: ведущая заявила, что "не существует такой медицинской специальности, как остеопатия", что вызвало резкую критику врачей этой специальности.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
кретин тот , кто поднял эту тему, и хочет подать на Малышеву в суд. А скажите ка, господа хорошие подавальщики в суды за каждый пук, как тогда называть шизофреника, если в медицине есть такой термин, как и термин кретин. Народ просто деградирует, если по таким вопросам бежит в суд.
14 июня, 01:26
Greta Zubritsky
38137310212
Че та я в последнее время начал больше И. В. Сталина уважать. Как минимум, зарыли б её передачу, как максимум собирала б сосеньки на лесоповале.))
14 июня, 00:59
Earl Grey
45315326122
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