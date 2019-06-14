Глава города Мыски в Кузбассе подал в отставку после беседы с губернатором

Ранее сообщалось, что Цивилев высказал принципиальную позицию главе Мысков Дмитрию Иванову по поводу произошедшего. По мнению губернатора, такой ситуации не должно было возникнуть. Это говорит о слабой позиции городской администрации по защите интересов горожан в плане экологии и неэффективной работе с предприятием.