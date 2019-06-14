Глава города Мыски в Кузбассе подал в отставку после беседы с губернатором

КЕМЕРОВО, 14 июн – РИА Новости. Глава города Мыски, где произошел сход породы бортового отвала, повредившего опоры линий электропередач и было перекрыто русло реки Кийзас, Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию после разговора о произошедшем с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что Цивилев высказал принципиальную позицию главе Мысков Дмитрию Иванову по поводу произошедшего. По мнению губернатора, такой ситуации не должно было возникнуть. Это говорит о слабой позиции городской администрации по защите интересов горожан в плане экологии и неэффективной работе с предприятием.
"Глава Мысковского городского округа Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию", – говорится в сообщении.
Ликвидацию схода породы бортового отвала на разрезе "Кийзасский" по поручению губернатора взял под контроль областной оперативный штаб, который возглавил замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
В результате деформации основания "Межучатскового отвала" произошел сход горной массы. Пострадали опоры линий электропередач, также было перекрыто русло реки Большой Кийзас на 750 метров в длину и около 5 метров в высоту.