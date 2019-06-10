В Кузбассе проводят проверку из-за схода породы на разрезе "Кийзасский"

КЕМЕРОВО, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи со сходом породы бортового отвала на разрезе "Кийзасский", сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Ранее сообщалось, что в результате деформации основания "Межучасткового отвала" на угледобывающем предприятии произошел сход горной массы. Пострадали опоры линий электропередач, также было перекрыто русло реки Большой Кийзас на 750 метров в длину и около пяти метров в высоту. Ликвидацию схода породы бортового отвала на разрезе "Кийзасский" в городе Мыски взял под контроль областной штаб.

Сход горной массы не повлиял на работу предприятий. Пострадавшая линия электропередач не была задействована, она находится в резерве разреза "Сибиргинский" и шахты "Сибиргинская". Предприятия запитываются по двум основным линиям.

Отмечается, что в настоящее время выполнена аэросъемка местности, деформационные процессы прекращены, оползень остановился. Будут рассчитаны параметры и объемы деформации. Пострадавших нет.