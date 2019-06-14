Индия предложила созвать международный саммит по борьбе с терроризмом

"В последнее воскресенье я был в Шри-Ланке, я был в церкви (Святого - ред.) Антония и видел следы теракта, который был совершен в этом месте. Это просто ужасно, поэтому все гуманитарные силы наших стран должны объединяться для борьбы с терроризмом. Те страны, которые поддерживают и финансируют терроризм, должны взять на себя ответственность", - сказал Моди на саммите глав стран-участниц ШОС в Бишкеке.