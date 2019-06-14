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РИА Новости
Саммит ШОС

Индия предложила созвать международный саммит по борьбе с терроризмом

09:29
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Индия предлагает созвать международный саммит по борьбе с терроризмом, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"В последнее воскресенье я был в Шри-Ланке, я был в церкви (Святого - ред.) Антония и видел следы теракта, который был совершен в этом месте. Это просто ужасно, поэтому все гуманитарные силы наших стран должны объединяться для борьбы с терроризмом. Те страны, которые поддерживают и финансируют терроризм, должны взять на себя ответственность", - сказал Моди на саммите глав стран-участниц ШОС в Бишкеке.
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"Индия призывает к проведению международного саммита по противодействию терроризма", - добавил он.
Саммит ШОС проходит 13-14 июня в Бишкеке.
В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
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