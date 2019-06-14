В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел 8 июня. На своей странице в Facebook местный житель Александр Решетников сообщил, что злоумышленник раскрасил красной краской надпись на памятнике. Мужчина был задержан охраной Ельцин Центра и передан в руки полицейских.

"Сотрудники отдела полиции №9 УМВД Екатеринбурга, на чьей территории находится памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, возбудили в отношении задержанного гражданина, осквернившего памятник, уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм", - сказал Горелых.

Он добавил, что сыщики установили личность задержанного – это мужчина 1959 года рождения по имени Георгий. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода задержанного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года или ареста на срок до трех месяцев.