Умерла актриса из сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза"

В 2016 году у актрисы обнаружили рак яичников, она перенесла несколько операций и сообщила о ремиссии. Однако позже болезнь вернулась. Несколько недель назад ее госпитализировали, состояние продолжало ухудшаться, и семья приняла решение отключить ее от аппаратов искусственного поддержания жизни.