Умерла актриса из сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни, сообщает El Universal.
В 2016 году у актрисы обнаружили рак яичников, она перенесла несколько операций и сообщила о ремиссии. Однако позже болезнь вернулась. Несколько недель назад ее госпитализировали, состояние продолжало ухудшаться, и семья приняла решение отключить ее от аппаратов искусственного поддержания жизни.
У Эдит остались муж и дочь-подросток.
Российскому зрителю Эдит Гонсалес знакома по ролям Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут" и Леонеллы в "Дикой Розе".