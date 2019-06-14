Космонавты на МКС пробежали длину земного экватора

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российская бегущая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции (МКС) выработала свой ресурс, но продолжает функционировать, на Земле имеется запасной тренажер, сообщила в интервью РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгения Ярманова.
Дорожка БД-2 была разработана в ИМБП. Ее доставили на МКС в 2013 году. Она позволяет космонавтам поддерживать состояние мышц и уровень физической работоспособности на предполетном уровне.
"Сейчас дорожка работает уже за пятилетним гарантийным ресурсом. Как подсчитали самарцы (Самарский государственный аэрокосмический университет, разработчик системы виброизоляции для дорожки – Прим. ред.), космонавты суммарно пробежали на ней длину земного экватора – более 40 тысяч километров", - сказала Ярманова.
Она отметила, что на случай проблем с дорожкой на борту МКС и необходимости ее замены на хранении на Земле находится запасная дорожка.
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По ее словам, система виброизоляции дорожки является российским ноу-хау и обеспечивает отсутствие передачи вибрации от бегущего космонавта на конструкцию станции. "Ведь когда человек бежит, то может ударять о поверхность с усилием до 300 килограммов, а благодаря виброизоляции на станцию передается не более 3 килограмм", - пояснила ученый.
Она рассказала, что после установки дорожки в российском модуле "Звезда" МКС американская сторона потребовала провести измерения вибраций, передаваемых на конструкцию станции, но их результаты показали, что вибрация никогда не превышала допустимые величины.
Ярманова отметила, что, когда ломается БД-2, то российские космонавты переходят на американскую дорожку T2, установленную в модуле Tranquility. "Но все они говорят, что российская дорожка лучше. Это приятно слышать", - сказала она, добавив, что у России есть школа создания космических бегущих дорожек, а у США – нет.