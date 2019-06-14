Космонавты на МКС пробежали длину земного экватора

Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле "Звезда" на МКС. Архивное фото

Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле "Звезда" на МКС

© Фото : Роскосмос Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле "Звезда" на МКС

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российская бегущая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции (МКС) выработала свой ресурс, но продолжает функционировать, на Земле имеется запасной тренажер, сообщила в интервью РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгения Ярманова.

Дорожка БД-2 была разработана в ИМБП. Ее доставили на МКС в 2013 году. Она позволяет космонавтам поддерживать состояние мышц и уровень физической работоспособности на предполетном уровне.

"Сейчас дорожка работает уже за пятилетним гарантийным ресурсом. Как подсчитали самарцы (Самарский государственный аэрокосмический университет, разработчик системы виброизоляции для дорожки – Прим. ред.), космонавты суммарно пробежали на ней длину земного экватора – более 40 тысяч километров", - сказала Ярманова.

Она отметила, что на случай проблем с дорожкой на борту МКС и необходимости ее замены на хранении на Земле находится запасная дорожка.

По ее словам, система виброизоляции дорожки является российским ноу-хау и обеспечивает отсутствие передачи вибрации от бегущего космонавта на конструкцию станции. "Ведь когда человек бежит, то может ударять о поверхность с усилием до 300 килограммов, а благодаря виброизоляции на станцию передается не более 3 килограмм", - пояснила ученый.

Она рассказала, что после установки дорожки в российском модуле "Звезда" МКС американская сторона потребовала провести измерения вибраций, передаваемых на конструкцию станции, но их результаты показали, что вибрация никогда не превышала допустимые величины.