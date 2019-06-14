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РИА Новости

Экс-кандидат в президенты Казахстана намерен создать "новую оппозицию"

07:58
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АЛМА-АТА, 14 июн – РИА Новости. Оппозиционный казахстанский политик Амиржан Косанов, занявший второе место по итогам президентских выборов, заявил, что намерен продолжить политическую деятельность путем "институализации новой оппозиции", которая сможет участвовать в борьбе за власть.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил по их итогам 70,96% голосов избирателей. Выдвинутый на выборы национал-патриотическим движением "Улт тагдыры" (Судьба нации) Косанов набрал 16,23% голосов избирателей.
"Дальнейшая моя задача – это институциональное оформление новой волны общественников, новой оппозиции, которая сможет участвовать в борьбе за власть в новых условиях, когда оппозиционные настроения приобрели легитимный статус, формально став второй силой в обществе", - говорится в обращении Косанова в Facebook.
В своем заявлении Косанов также ответил на критику, обрушившуюся на него со стороны соратников, за то, что он признал итоги выборов и в ночь на 10 июня поздравил в СМИ победителя, основываясь на результатах "экзит полов".
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"Как вам известно, во время выборов в предварительных прогнозах озвучивались цифры в 5 и 7,9% в мою пользу. Такие исследования мы критиковали. И поэтому цифру "экзит пола" в 15,9% лично я воспринял как прогресс и об этом сказал в экспресс-интервью. К тому же разница между данными "экзит пола" по итогам голосования и окончательными итогами обычно бывает незначительной", - сказал Косанов.
Он подчеркнул, что "ни на йоту" не отказывается от своих программных заявлений и принципов и будет выступать в защиту демократических ценностей и за диалог между обществом и властью.
Косанов также отметил, что 16% голосов избирателей, отданных за оппозиционного кандидата, является рекордным результатом для казахстанской истории.
Согласно конституции, в Казахстане в 2021 году должны пройти выборы в мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана. Однако, по мнению многих представителей экспертного сообщества, парламентские выборы могут быть назначены досрочно.
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