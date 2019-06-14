В Забайкалье задержали сторонника ИГ*, пытавшегося купить оружие

ЧИТА, 14 июн – РИА Новости. Управлением ФСБ России по Забайкальскому краю задержан 23-летний предполагаемый сторонник международной террористической организации "Исламское государство"* при попытке купить оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Он прибыл в Читу из другого региона РФ.
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"Установлено, что он активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в "ИГИЛ"* и участия в террористической деятельности. Параллельно с этим он изыскивал возможность приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Органами безопасности проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и установлению его преступных связей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.