В Забайкалье задержали сторонника ИГ*, пытавшегося купить оружие

"Установлено, что он активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в "ИГИЛ"* и участия в террористической деятельности. Параллельно с этим он изыскивал возможность приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.