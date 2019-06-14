В РАН прокомментировали планы по созданию Российской орбитальной станции

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российская национальная орбитальная станция, если создавать ее на базе модулей от Международной космической станции (МКС), останется без важнейшего тренажера для поддержания физической формы космонавтов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук Евгения Ярманова.

Ранее сообщалось о планах "Роскосмоса" в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году отделить от нее три самых новых модуля и создать на их основе Российскую национальную орбитальную станцию. В дальнейшем предлагалось расширить эту станцию за счет еще двух модулей.

"Сейчас идут разговоры о создании Российской орбитальной станции на базе отделяемых от МКС трех модулей – многоцелевого лабораторного, узлового и научно-энергетического (НЭМ). Но возникает вопрос: на чем космонавты будут бегать на этой станции? Ведь на НЭМ (бегущая) дорожка не предусмотрена, и поставить ее туда уже нельзя, так как там будет СМТ (силовой многофункциональный тренажер). Другие два модуля даже не рассматриваются", - сказала Ярманова.