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РИА Новости

В РАН прокомментировали планы по созданию Российской орбитальной станции

04:46
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CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / WasserplanetВид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российская национальная орбитальная станция, если создавать ее на базе модулей от Международной космической станции (МКС), останется без важнейшего тренажера для поддержания физической формы космонавтов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук Евгения Ярманова.
Ранее сообщалось о планах "Роскосмоса" в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году отделить от нее три самых новых модуля и создать на их основе Российскую национальную орбитальную станцию. В дальнейшем предлагалось расширить эту станцию за счет еще двух модулей.
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"Сейчас идут разговоры о создании Российской орбитальной станции на базе отделяемых от МКС трех модулей – многоцелевого лабораторного, узлового и научно-энергетического (НЭМ). Но возникает вопрос: на чем космонавты будут бегать на этой станции? Ведь на НЭМ (бегущая) дорожка не предусмотрена, и поставить ее туда уже нельзя, так как там будет СМТ (силовой многофункциональный тренажер). Другие два модуля даже не рассматриваются", - сказала Ярманова.
"Существуют какие-то мелочи. Подумаешь, бегущая дорожка. Но когда все спохватятся, то будет уже поздно. Поэтому данную проблему надо решать сейчас! Ведь отсутствие дорожки в космосе компенсировать ничем невозможно", - добавила ученый.
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Институт медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
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