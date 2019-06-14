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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами

04:15
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© РИА НовостиПервоклассники. Архивное фото
Первоклассники. Архивное фото
© РИА Новости
Первоклассники. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые ранцы с учебниками, тратить время на поиск расписания и стоять в очереди в гардероб или школьную библиотеку - необходимые для этого меры прописаны в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы, рассказал глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Концепция, которую центр разрабатывает в рамках национального проекта по повышению производительности труда, будет, по словам Соломона, утверждена правительством в конце года. Концепция будет направлена на повышение качества услуг во всех объектах социальной сферы, объяснил он.
"К примеру, сейчас дети стоят в очереди в раздевалку семь минут, мы оптимизируем процессы, и время сократится до двух минут. Ребёнок не должен тратить полезное время на поиск расписания - оно должно быть в планшете или размещено на всех этажах. Не больше трёх минут должно уходить на то, чтобы зайти в школу, раздеться и пройти в класс. Ребенок не должен носить на себе ранец весом в несколько килограммов, например в зарубежных школах предусмотрены индивидуальные шкафчики под эти цели", - сказал собеседник.
Еще один пример оптимизации - ускорение процессов в школьной библиотеке. "Раньше у ученика уходило около 15 минут на очередь в библиотеке за книгой, которой может и не быть в наличии. Сейчас ученик может на планшете заказать книгу, узнать, есть ли она, и потратить одну минуту на то, чтобы забрать её", - пояснил Соломон.
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Он подчеркнул, что улучшения, которые предусмотрены концепцией, не касаются содержания образовательного процесса или методов лечения. "Мы берем другие процессы. Врачи лучше других знают, что такое простаивание скорой помощи в пробке, затраты времени на сбор анализов, когда счёт идёт на секунды, и от этого зависит человеческая жизнь. Мы уже начали переговоры с профильными министерствами", - заявил эксперт.
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда был учрежден Минэкономразвития России с ВЭБ более года назад в рамках работы по повышению производительности труда. Центр может до конца года начать поддержку компаний из ЖКХ, образования и здравоохранения в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".
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22 марта 2018, 08:53
Что ждать школьникам от введения новых образовательных стандартов
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