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РИА Новости

В Киеве объяснили причину бедности украинцев

04:11
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyБездомный на улице Киева, Украина
Бездомный на улице Киева, Украина
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр социальной политики Украины Андрей Рева усмотрел причину бедности населения в социально-экономической системе страны. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
"В том, что украинцы недоедают, в первую очередь виновата та социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет. Потому что соседние страны добились намного больше успехов, чем мы", — пояснил он.
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Чиновник признал, что ответственность за ошибки в реформах, которые привели к такой ситуации, несет в том числе и он сам.
"Каждый раз задолженность по выплатам за коммунальные услуги растет тогда, когда растут тарифы. К сожалению, это аксиома. Но если мы посмотрим на цифры, то мы увидим, что в процентах рост долга меньше, чем рост тарифов", — добавил он.
При этом ранее Рева обвинял украинцев в том, что они слишком много едят. Так, в августе 2017 года он заявил, что население тратит на продукты питания больше половины зарплаты не из-за низких доходов, а из-за традиции много есть.
Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают увеличиваться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.
В конце прошлого года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым сейчас за чертой бедности живет почти треть украинцев.
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Популярные комментарии
В том что украинцы недоедают, говорит, виноваты соседние страны, которые добились больших успехов чем мы. Другими словами, соседние страны добились успехов, потому что украинцы не доедают. Квартал 95. Новый сезон.
14 июня, 04:22
nnicolay.n1kitin
1220002
Да нормально они живут. Заедьте в любое село, и сравните с российской деревней. Всё станет понятно.
14 июня, 08:52
Ирэн Мирная
1000011
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