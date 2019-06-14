В Киеве объяснили причину бедности украинцев

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр социальной политики Украины Андрей Рева усмотрел причину бедности населения в социально-экономической системе страны. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne . Министр социальной политики Украины Андрей Рева усмотрел причину бедности населения в социально-экономической системе страны. Об этом он заявил в эфире телеканала

"В том, что украинцы недоедают, в первую очередь виновата та социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет. Потому что соседние страны добились намного больше успехов, чем мы", — пояснил он.

Чиновник признал, что ответственность за ошибки в реформах, которые привели к такой ситуации, несет в том числе и он сам.

"Каждый раз задолженность по выплатам за коммунальные услуги растет тогда, когда растут тарифы. К сожалению, это аксиома. Но если мы посмотрим на цифры, то мы увидим, что в процентах рост долга меньше, чем рост тарифов", — добавил он.

При этом ранее Рева обвинял украинцев в том, что они слишком много едят. Так, в августе 2017 года он заявил, что население тратит на продукты питания больше половины зарплаты не из-за низких доходов, а из-за традиции много есть.

Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают увеличиваться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.