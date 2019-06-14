Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия

ЧИТА, 14 июн – РИА Новости. Краснокаменским городским судом наложен арест на имущество обвиняемого во взятках гендиректора Приаргунского горно-химического объединения, сообщила в четверг пресс-служба управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Сегодня Краснокаменским городским судом удовлетворено ходатайство следователей о наложении ареста на имущество обвиняемого Глотова, в том числе, моторное судно "LOWEL L 170", раритетный автомобиль марки "ЗАЗ" 1961 года выпуска, а также 10,5 млн рублей и 10 тысяч долларов США, изъятые в ходе осмотра служебного кабинета Глотова. Ранее судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество Орхана Пашаева - квартиру в городе Краснокаменске и два автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным следствия гендиректор ПАО "ППГХО" Александр Глотов обвиняется в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей от Пашаева за возможность ООО "АргуньСервисТранс" оказывать услуги ППГХО по организации питания его работников. Деньги Глотову по поручению Пашаева передавал Притулин, добавляет СК. Фигуранты дела были задержаны 28 мая после передачи денег.