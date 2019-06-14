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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов

03:35
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКлиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Технологии развиваются, сегодня мы говорим о том, что в нашей стране самым популярным становятся уже ресайклеры, которые и выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами. Они более надежны, хотя "мозги" в них значительно сложнее", - сказал Кузнецов.
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"Поэтому мы давно приняли решение, что будем постепенно выводить банкоматы и постепенно перегружать нашу сеть самообслуживания в рамках планового обновления на ресайклеры", - добавил он.
По словам зампреда Сбербанка, это займет продолжительное время, но будет делаться в плановом режиме. "Ничего специального делать не планируем", - подчеркнул он.
Банкоматы-ресайклеры позволяют использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных. Такая система позволяет банкам оптимизировать затраты на инкассацию. Глава Сбербанка Герман Греф в мае говорил, что сеть банкоматов банка состоит из около 80 тысяч устройств.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
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