В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Технологии развиваются, сегодня мы говорим о том, что в нашей стране самым популярным становятся уже ресайклеры, которые и выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами. Они более надежны, хотя "мозги" в них значительно сложнее", - сказал Кузнецов.

"Поэтому мы давно приняли решение, что будем постепенно выводить банкоматы и постепенно перегружать нашу сеть самообслуживания в рамках планового обновления на ресайклеры", - добавил он.

По словам зампреда Сбербанка, это займет продолжительное время, но будет делаться в плановом режиме. "Ничего специального делать не планируем", - подчеркнул он.