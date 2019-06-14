Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Херсонской области Украины грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за водной блокады Крыма, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в соцсети " Херсонской области Украины грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за водной блокады Крыма, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в соцсети " ВКонтакте ".

Он рассказал, что районы, граничащие с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом за пять лет блокады насосы, обеспечивающие работу канала, вышли из строя, а деньги на ремонт не выделяются. Экс-депутат также опубликовал видео, на котором показаны затопленные дома местных жителей.

Журавко отметил, что канал строился "для увеличения пахотных земель, лесных угодий и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур", а теперь из-за переизбытка воды местным селам грозит экологическая катастрофа.

"Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды", — написал экс-депутат.

Если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии, добавил Журавко. Поэтому он призывает срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работу всех насосных станций и дренажной системы. Иначе, по его словам, "будет беда".