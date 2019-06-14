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РИА Новости

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады

02:25
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Херсонской области Украины грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за водной блокады Крыма, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в соцсети "ВКонтакте".
Он рассказал, что районы, граничащие с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом за пять лет блокады насосы, обеспечивающие работу канала, вышли из строя, а деньги на ремонт не выделяются. Экс-депутат также опубликовал видео, на котором показаны затопленные дома местных жителей.
Журавко отметил, что канал строился "для увеличения пахотных земель, лесных угодий и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур", а теперь из-за переизбытка воды местным селам грозит экологическая катастрофа.

"Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды", — написал экс-депутат.

Если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии, добавил Журавко. Поэтому он призывает срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работу всех насосных станций и дренажной системы. Иначе, по его словам, "будет беда".
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода шла на полив порядка 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией Киев полностью прекратил подачу воды по каналу. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере полуострова, где пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в его восточной части. Частично проблему удалось решить после переброски в Северо-Крымский канал воды из реки Биюк-Карасу и бурения новых артезианских скважин.
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