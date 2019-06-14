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РИА Новости

Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа

01:47
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украину никто не будет обвинять в воровстве газа, если продолжится политическая линия экс-президента Петра Порошенко. Об этом сам бывший глава государства заявил в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, за пять лет Украина сократила потребление российского газа с 51 миллиарда до десяти миллиардов кубометров.
"И через два года, если продолжится наша линия, Украина будет энергонезависимым государством и не потребует российского газа ни по какой цене", — пояснил политик.
Киев отказался от закупок у "Газпрома" с ноября 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Порошенко и его окружение не раз заявляли, что Украине удалось "слезть с российской газовой иглы", однако многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Самый верный способ сократить потребление российского газа и стать "энергонезависимыми", надо смело, по- порошенковски, добивать остатки украинской промышленности. Нет энергопотребления нет энергозависимости. Всё просто как палец.
14 июня, 02:03
lizander_57 Лизандер
3100000
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