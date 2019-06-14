Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украину никто не будет обвинять в воровстве газа, если продолжится политическая линия экс-президента Петра Порошенко. Об этом сам бывший глава государства заявил в эфире телеканала Украину никто не будет обвинять в воровстве газа, если продолжится политическая линия экс-президента Петра Порошенко. Об этом сам бывший глава государства заявил в эфире телеканала "Прямой"

По его словам, за пять лет Украина сократила потребление российского газа с 51 миллиарда до десяти миллиардов кубометров.

"И через два года, если продолжится наша линия, Украина будет энергонезависимым государством и не потребует российского газа ни по какой цене", — пояснил политик.

Киев отказался от закупок у "Газпрома" с ноября 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.