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РИА Новости

Названы самые богатые рэперы

00:26
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© AP Photo / Jason DeCrowАмериканский рэпер Jay-Z
Американский рэпер Jay-Z
© AP Photo / Jason DeCrow
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэп-исполнителей мира за 2019 год.
На первую строчку рейтинга попал Jay-Z, который, как стало известно на прошлой неделе, стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов.
За ним следует Dr. Dre, состояние которого оценивается в 800 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Diddy (Puff Daddy) с 740 миллионами.
Журнал присудил четвертое место Канье Уэсту с 240 миллионами долларов, а пятое — рэперу Drake, состояние которого составляет 150 миллионов.
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