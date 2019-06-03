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РИА Новости
Культура

Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

Вчера, 22:42
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© AP Photo / Jason DeCrowАмериканский рэпер Jay-Z
Американский рэпер Jay-Z
© AP Photo / Jason DeCrow
Американский рэпер Jay-Z. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов, пишет Forbes.
Проанализировав доли артиста в различных компаниях, недвижимость, коллекции предметов искусства, а также доходы от музыкального бизнеса, эксперты пришли к выводу, что с момента выхода первого альбома рэпера в 1996 году, его состояние достигло одного миллиарда долларов. И это, как пишет издание, "после вычета приличной суммы с учетом образа жизни" артиста.
Кадр из клипа The Carters
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Самой крупной статьей доходов Jay Z является его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne - 310 миллионов долларов. Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании, как например Uber. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста D"Ussé, созданный совместно с гигантом среди производителей спиртного - компанией Bacardi. На такую же сумму оценивается и его доля в стриминговом сервисе Tidal.
Остальная часть внушительного состояния рэпера включает доходы артиста от основанной им развлекательной компании Roc Nation, собственный музыкальный каталог, коллекцию предметов искусства на 70 миллионов долларов и недвижимость.
Jay-Z - сценическое имя рэпера Шон Кори Картера, одного из самых влиятельных и состоятельных деятелей современной хип-хоп музыки. Рэпер является многократным обладателем премии "Грэмми", а в 2018 он возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов в хип-хоп стиле по версии Forbes.
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© AFP 2019 / Suzanne Cordeiro На верхней строчке рейтинга оказалась Кэти Перри. В 2018 году она заработала 83 миллиона долларов благодаря концертному туру Witness.
Певица Кэти Перри
1 из 10
На верхней строчке рейтинга оказалась Кэти Перри. В 2018 году она заработала 83 миллиона долларов благодаря концертному туру Witness.
© AFP 2019 / Suzanne Cordeiro 
© AP Photo / Invision/Charles SykesВторое место — у Тейлор Свифт. Ее доходы издание оценило в 80 миллионов долларов. Новый альбом певицы Reputation всего за неделю с момента выхода разошелся тиражом около двух миллионов копий.
Певица Тэйлор Свифт
2 из 10
Второе место — у Тейлор Свифт. Ее доходы издание оценило в 80 миллионов долларов. Новый альбом певицы Reputation всего за неделю с момента выхода разошелся тиражом около двух миллионов копий.
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AFP 2019 / Timothy A. ClaryЛидеру прошлогоднего рейтинга Бейонсе в этом году досталось лишь третье место. Исполнительница выпустила вместе с мужем Jay-Z новый альбом и заработала 60 миллионов долларов.
Певица Бейонсе
3 из 10
Лидеру прошлогоднего рейтинга Бейонсе в этом году досталось лишь третье место. Исполнительница выпустила вместе с мужем Jay-Z новый альбом и заработала 60 миллионов долларов.
© AFP 2019 / Timothy A. Clary
© AP Photo / POLFOTO, Mogens FlindtНа четвертой строчке расположилась Пинк с доходом в 52 миллиона долларов.
Американская певица Пинк
4 из 10
На четвертой строчке расположилась Пинк с доходом в 52 миллиона долларов.
© AP Photo / POLFOTO, Mogens Flindt
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПятой стала Леди Гага с 50 миллионами долларов.
Певица Леди Гага на фотосессии фильма Звезда родилась (A Star Is Born) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
5 из 10
Пятой стала Леди Гага с 50 миллионами долларов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloШестое место — у Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов).
Певица Дженнифер Лопес
6 из 10
Шестое место — у Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов).
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
© AFP 2019 / Hector RetamalНа седьмом месте — Рианна, заработавшая 37,5 миллиона долларов.
Певица Рианна
7 из 10
На седьмом месте — Рианна, заработавшая 37,5 миллиона долларов.
© AFP 2019 / Hector Retamal
© AP Photo / Markus SchreiberВосьмое место досталось уроженке России Хелене Фишер. Доход певицы в этом году составил 32 миллиона долларов.
Певица Хелена Фишер
8 из 10
Восьмое место досталось уроженке России Хелене Фишер. Доход певицы в этом году составил 32 миллиона долларов.
© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloДевятую строчку рейтинга заняла Селин Дион (31 миллион долларов).
Певица Селин Дион
9 из 10
Девятую строчку рейтинга заняла Селин Дион (31 миллион долларов).
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
© AFP 2019 / Angela WeissЗамыкает десятку Бритни Спирс с 30 миллионами долларов годового дохода.
Певица Бритни Спирс
10 из 10
Замыкает десятку Бритни Спирс с 30 миллионами долларов годового дохода.
© AFP 2019 / Angela Weiss
1 из 10
На верхней строчке рейтинга оказалась Кэти Перри. В 2018 году она заработала 83 миллиона долларов благодаря концертному туру Witness.
© AFP 2019 / Suzanne Cordeiro 
2 из 10
Второе место — у Тейлор Свифт. Ее доходы издание оценило в 80 миллионов долларов. Новый альбом певицы Reputation всего за неделю с момента выхода разошелся тиражом около двух миллионов копий.
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
3 из 10
Лидеру прошлогоднего рейтинга Бейонсе в этом году досталось лишь третье место. Исполнительница выпустила вместе с мужем Jay-Z новый альбом и заработала 60 миллионов долларов.
© AFP 2019 / Timothy A. Clary
4 из 10
На четвертой строчке расположилась Пинк с доходом в 52 миллиона долларов.
© AP Photo / POLFOTO, Mogens Flindt
5 из 10
Пятой стала Леди Гага с 50 миллионами долларов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 10
Шестое место — у Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов).
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
7 из 10
На седьмом месте — Рианна, заработавшая 37,5 миллиона долларов.
© AFP 2019 / Hector Retamal
8 из 10
Восьмое место досталось уроженке России Хелене Фишер. Доход певицы в этом году составил 32 миллиона долларов.
© AP Photo / Markus Schreiber
9 из 10
Девятую строчку рейтинга заняла Селин Дион (31 миллион долларов).
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
10 из 10
Замыкает десятку Бритни Спирс с 30 миллионами долларов годового дохода.
© AFP 2019 / Angela Weiss
202015
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