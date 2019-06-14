Врио главы Петербурга рассказал о планах открытия новых станций метро

"Самое главное, что нам удалось решить, - мы понимаем и знаем, сколько денег необходимо вложить для того, чтобы наверстать упущенное, и для того, чтобы войти в плановый режим. Мы эти деньги нашли, и не только на этот год, но и на последующие годы. До 2024 года мы понимаем, сколько средств необходимо (на строительство метро)", - добавил он.