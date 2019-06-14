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РИА Новости

Врио главы Петербурга рассказал о планах открытия новых станций метро

00:18
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена. Архивное фото
Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Станции метро "Казаковская" и "Путиловская" (Красносельско-Калининская линия) в Санкт-Петербурге планируется открыть в 2022 году, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.
"Петербуржцы ждут новых станций, и мы над этим работаем… В 2022 году должны появится две станции – "Казаковская" и "Путиловская". Мы над этим работаем, здесь есть отставания, как и в целом по другим станциям метро. Мы принимаем экстренные меры, чтобы нагнать то упущенное время и то отставание, которое сегодня существует", - сказал он в эфире Телеканала "78".
"Самое главное, что нам удалось решить, - мы понимаем и знаем, сколько денег необходимо вложить для того, чтобы наверстать упущенное, и для того, чтобы войти в плановый режим. Мы эти деньги нашли, и не только на этот год, но и на последующие годы. До 2024 года мы понимаем, сколько средств необходимо (на строительство метро)", - добавил он.
Врио губернатора также отметил, что планируется строительство станции метро "Кудрово" на территории Ленинградской области.
"Для того, чтобы нам дальше развивать метро, нам необходимо строительство новых депо. У нас таких территорий нет. Поэтому мы договорились, и Ленинградская область нам безвозмездно передает земли для строительства депо. Мы взамен совместно строим метро до Кудрово… Финансирование будет идти за счет города и Ленинградской области, и, безусловно, от федерального центра", - сказал Беглов.
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