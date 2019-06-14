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РИА Новости
Культура

Валерия Гай Германика: не буду ничего объяснять, дайте людям подумать самим

08:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День четвертый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 14 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "Я знаю, что непонятно, но я сейчас объяснять не буду дайте человечеству подумать! Надеюсь, что пройдет еще хотя бы один показ, кроме "Кинотавра", сказала Валерия Гай Германика, отвечая на вопрос о фильме "Мысленный волк". Эту работу режиссера, известной проектами "Все умрут, а я останусь", "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни", критики называют одной из самых долгожданных в программе кинофестиваля. Но от однозначных оценок, за редким исключением, воздерживаются. О волке, который ходит за каждым и желании Гай Германики всем понравиться, в материале РИА Новости.
"Я услышала от своей сестры историю о том, как она шла по дороге и за ней шел волк, и поняла, что это очень символично для каждого. Мы все идем по дороге и за нами всеми идет волк", — говорит режиссер.
Трейлер фильма "Мысленный волк" готовит зрителя к хоррору, но ждать от Гай Германики жанрового кино было бы странно. Хотя долгий путь по ночному лесу бабушки (Юлия Высоцкая), дочери (Елизавета Климова) и внука (Ася Озтюрк) с сельской дискотеки домой, на хутор Небылое, снят по всем законам создания саспенса.
Героини на ходу выясняют отношения: дочь просит продать дом и уехать к ней в Питер, мать отказывается, а еще придумывает или пересказывает историю о волке, который живет в этих местах и ест людей. Съемки на ручную камеру, напряженные звуки, темнота и туман, волчьи следы на мокрой земле — и вот зритель уже ждет страшного зверя.
Но "а есть ли волк" превращается в "а есть ли бог". Страх, кажется, объединяет мать и дочь. Зверь в результате придет — пошатает дом, походит по чердаку, но не тронет.
Еще у фильма есть пролог — кадр воскрешения, "обратных похорон", когда мертвеца выкапывают, отпевают, омывают. Он открывает глаза и садится за стол с двумя женщинами. Смысл здесь снова — большая загадка, единственная подсказка от Валерии: "Эта сцена должна была быть в конце".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Валерия Гай Германика (третья справа) на премьере своего фильма "Мысленный волк" в рамках 30-го кинофестиваля "Кинотавр"
Режисер Валерия Гай-Германика (третья справа) на премьере своего фильма Мысленный волк в рамках 30-го кинофестиваля Кинотавр.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Валерия Гай Германика (третья справа) на премьере своего фильма "Мысленный волк" в рамках 30-го кинофестиваля "Кинотавр"
Те, кто немного знакомы с творчеством режиссера или слушают русский рок, вспомнили, что "Мысленный волк" — это название песни группы "Смысловые галлюцинации", текст для которой написала Валерия Гай Германика. Разбирающиеся в богословии нашли отсылку к Иоанну Златоусту, упоминавшему "мысленного волка". При этом связь фильма с клипом Валерия отрицает: "У меня вообще ничто не связано, я просто ищу себя", а вот знание богословской литературы подтверждает: "С этой терминологией и мифологией более или менее знакома, изучаю ее девять лет".
Для многих оказалось очевидным триединство "Внучка, бабушка, волк", отсылающее к сказке о Красной Шапочке, но Валерия снова против. "Вот и я говорю — надо меньше пить, многим почему-то Красная Шапочка мерещится, — комментирует режиссер. — Но да, каждому свое".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Валерия Гай Германика на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Режиссер Валерия Гай Германика на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Валерия Гай Германика на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Действительно, каждому свое. И почти психоаналитический разбор отношений между дочерью, которая чувствует себя ненужной, и токсичной матерью; между дочкой и внуком, отказывающимся от грудного молока. И притча о вере и боге. И феминистическое переложение сказки, где не мужчины спасают внучку и бабушку, а женщины сами натравливают их на волка. Возможно, этот смысл — один из наиболее близких самому режиссеру, которая говорит: "Во всех моих фильмах мужчины — ничтожества. Может, на подсознании что-то?"
О будущем фильма Гай Германика тоже рассуждает со свойственной ей иронией: "Я его сожгу, как Тарковский. Или пересниму, чтобы он всем понравился".
Телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Вчера, 08:00
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