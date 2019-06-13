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РИА Новости

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет "догнать" Польшу

Вчера, 23:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Ранее Всемирный банк заявил, что при сохранении существующих темпов экономического роста Украине понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши. ВВП Польши на душу населения - около 33,5 тысячи долларов, Украины - около 9,7 тысячи, это самая бедная страна Европы после Молдавии.
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"Если нам удастся... реализовать с новым президентом, парламентом, правительством, то через пять лет мы будем жить хотя бы так, как живет Польша. Мы поставили такое задание. Всемирный банк уже сказал, что Украина отстала от Польши на 50 лет. Если пять лет снова ничего не делать, как предыдущие, то мы можем отстать от нее на всю жизнь", - заявила Тимошенко в эфире украинского телеканала NewsOne в четверг.
Польша с 1999 года входит в НАТО, с 2004 года — в Евросоюз, с 2007 года в Шенгенскую зону.
Парламент Украины в феврале по предложению тогдашнего президента Петра Порошенк принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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