В Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

"Двенадцатого июня 2019 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался заслуженный художник Российской Федерации, ректор ФГБОУ ВО "СПГХПА имени А.Л. Штиглица" с 2009 по 2014 года, профессор, скульптор Александр Анатольевич Пальмин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работы в академии Пальмин внес значительный вклад в подготовку скульпторов и дизайнеров.

"Александр Анатольевич всю жизнь неустанно трудился как художник монументально-декоративного искусства. Героями работ Пальмина А.А. выступают исторические личности - П.А Столыпин, Г.К. Жуков, С.П. Королев, А.Л. Штиглиц. Его барельеф "Смена" установлен на внешней стороне стены Московского кремля в Александровском саду. Особое место в творчестве Александра Анатольевича занимает монумент "Александр Невский", ставший символом Санкт-Петербурга, а также рельефы для этого памятника "Невская битва" и "Перенесение мощей Александра Невского", - говорится в сообщении.