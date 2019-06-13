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РИА Новости

Букмекеры оценили шансы Джонсона стать британским премьером

Вчера, 21:01
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британские букмекеры оценивают вероятность победы экс-главы МИД Бориса Джонсона в гонке за пост главы тори и премьера страны более чем в 80%.
В четверг днем были объявлены результаты первого тура голосования членов фракции консерваторов в парламенте. Явным лидером стал экс-глава МИД Борис Джонсон со 114 голосами, на втором месте – нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант с 43. Третье место – у экс-министра окружающей среды Майкла Гоува (37 голосов). Таким образом, Джонсон набрал больше голосов парламентариев, чем его два главных конкурента вместе взятые.
Средний коэффициент на победу Джонсона составляет теперь 1/5 (то есть каждые поставленные пять фунтов стерлингов принесут выигрыш в 1 фунт), что означает вероятность 83,3%. Именно так оценивают шансы экс-главы МИД, в частности, букмекерcкие фирмы bet365, Ladbrokes, Betfair, Coral.
Еще утром, до объявления результатов первого тура, его шансы оценивались в 63,6%.
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Коэффициент на победу главного конкурента Джонсона - Ханта составляет 8/1 (вероятность 11,1%). Шансы занимающего третье место Гоува и вовсе незначительны – 20/1 (4,7%), а остальных кандидатов – просто мизерны.
Участникам второго тура 18 июня для продолжения борьбы необходимо будет набрать не менее 10% голосов, однако не исключено, что некоторые кандидаты снимутся до того.
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Борис ДжонсонКонсервативная партия ВеликобританииВеликобританияВ мире
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