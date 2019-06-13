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РИА Новости

Медведев назначил директора Курчатовского института

Вчера, 20:09
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© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Александр Благов
Александр Благов
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Александр Благов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил директором Курчатовского института Александра Благова сроком на пять лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
С ноября 2018 года Благов занимал пост исполняющего обязанности директора НИЦ "Курчатовский институт". Также он являлся первым замдиректора Центра по научной работе. В 2016 году Благов защитил диссертацию и стал доктором физико-математических наук.
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