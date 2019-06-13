Инвестсоглашения Ленобласти вошли в число крупнейших на ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Инвестиционные соглашения, заключенные Ленинградской областью в ходе Петербургского международного экономического форума, вошли в восьмерку крупнейших проектов, документы о которых были подписаны на форуме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

ПМЭФ-2019 проходил с 6 по 8 июня. Как сообщается на сайте Росконгресса, всего в этом году на мероприятии было подписано 745 соглашений на общую сумму 3,271 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Собеседник агентства отметил, что на первое место среди восьми самых крупных контрактов Росконгресс поставил соглашение на 750 миллиардов рублей о социально-экономическом сотрудничестве при реализации проекта между Ленинградской областью и ООО "РусХимАльянс". На третьем месте - меморандум, подписанный Ленинградской областью и АО "МХК "ЕвроХим" о намерениях заключить специнвестконтракты при реализации проектов "ЕвроХим-Северо-Запад-2" на 163 миллиарда рублей.

Общая сумма инвестсоглашений, подписанных властями Ленинградской области на ПМЭФ-2019, превысила 1 триллион рублей. По заявленным проектам в регионе ожидается создание более 9300 рабочих мест. Согласно обнародованным результатам исследования Финансового университета при правительстве РФ, в Ленинградской области прогнозируются самые высокие темпы роста реальной заработной платы в 2019 году и в первой половине 2020 года (7,1%). Ожидается, что этому поспособствуют, прежде всего, реализация заключенных крупных инвестиционных проектов, отметили в пресс-службе.

"Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса, особое пространство для общения и обсуждения важнейших экономических вопросов, стоящих перед странами, регионами, бизнесом. Участие в нем — это не только возможность сделать еще один шаг навстречу экономическому и социальному благополучию, но и большая ответственность. Объем привлеченных в рамках форума средств можно назвать беспрецедентным: ни один регион до нас еще не подписывал столько контрактов на такие суммы.