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РИА Новости

В ДНР опасаются, что силовики устроят провокации для срыва перемирия

Вчера, 19:55
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в районе Донецка, которая может спровоцировать срыв очередного перемирия в Донбассе.
Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на встрече 19 июня.
"Нашей разведкой получены данные о подготовке силами информационно-психологических операций ВС Украины информационной акции, имеющей главной целью срыв переговоров в Минске 19 июня по принятию решения об объявлении перемирия", - заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, в район подконтрольного силовикам города Авдеевка, в нескольких километрах от Донецка, прибыли съемочные группы трех украинских телеканалов. Также в этот район прибыла группа из шести человек, которая должна произвести обстрел тыловых позиций силовиков в этом районе, после чего будет подготовлен информационный сюжет о якобы обстреле со стороны ополченцев.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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