В ДНР опасаются, что силовики устроят провокации для срыва перемирия

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в районе Донецка, которая может спровоцировать срыв очередного перемирия в Донбассе.

Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на встрече 19 июня.

По его словам, в район подконтрольного силовикам города Авдеевка, в нескольких километрах от Донецка, прибыли съемочные группы трех украинских телеканалов. Также в этот район прибыла группа из шести человек, которая должна произвести обстрел тыловых позиций силовиков в этом районе, после чего будет подготовлен информационный сюжет о якобы обстреле со стороны ополченцев.