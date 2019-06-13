Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T19:42Z
https://ria.ru/20190613/1555551252.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Медведев назначил Ольгу Гатагову новым замглавы Минсельхоза

Вчера, 19:42
377
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил директора административного департамента Минсельхоза РФ Ольгу Гатагову новым замглавы ведомства, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Гатагову Ольгу Анатольевну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Гатагова с июня 2018 года занимала должность директора административного департамента министерства сельского хозяйства РФ. Ранее также возглавляла административно-хозяйственный департамент Россельхозбанка.
002125
Обсудить 0
Дмитрий МедведевМинистерство сельского хозяйства РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций. 13 июня 2019
Медведев назначил Наталию Сологуб замруководителя Росводресурсов
РИА
Новости
Александр Благов
Медведев назначил директора Курчатовского института
ВВС США начали испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запуска
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400
Лента
новостей
Княгини Строцци
Считающиеся потомками Моны Лизы княгини получили российское гражданство
Актриса Кира Найтли на премьере фильма Последствия в Лондоне
В Сети появился трейлер шпионского триллера с Кирой Найтли
Министр энергетики РФ Александр Новак
Украина не готова заключать новый контракт на транзит газа, заявил Новак
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Ираке прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 13 июня 2019
Путин постановил учредить юбилейную медаль по случаю 75-летия Победы
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за энергетику, Гюнтер Эттингер
В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым
Президент США Дональд Трамп
Трамп продлил санкции против Белоруссии
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович: план на случай отсутствия транзита газа через Украину не нужен
Парламент Албании принял резолюцию против президента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Рева назвал причину бедности украинцев
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
Лента новостейМолния